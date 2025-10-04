ترامب على الدولار الأمريكي.. هل يكسر القواعد التاريخية؟





تدرس الولايات المتحدة إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الحالي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستثير جدلاً قانونياً بسبب القوانين التي تحظر تصوير الرؤساء الأحياء على العملات الأمريكية.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لوكالة أكسيوس الجمعة إن الولايات المتحدة قد تسك عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا.

ويحظر القانون الفيدرالي تصوير الرؤساء الأحياء على العملة الأمريكية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التصميم يتجنب أو ينتهك هذه القواعد.

ووفقاً للمادة 5112 من قانون الولايات المتحدة 31 التي تحكم تصميمات العملات المعدنية فـ "لا يجوز لأي عملة معدنية تصدر بموجب هذا القسم الفرعي أن تحمل صورة رئيس سابق أو حالي على قيد الحياة،" أو أي رئيس سابق متوفى خلال عامين من وفاته.

أما بالنسبة للعملات المعدنية الخاصة بالذكرى السنوية، بما في ذلك تصميم الدولار الواحد المقترح لعيد ميلاد الدولة، ينص قانون إعادة تصميم العملات المعدنية المتداولة القابلة للتحصيل لعام 2020 على أنه "لا يجوز تضمين صورة رأس وكتفين أو تمثال نصفي لأي شخص، سواء كان حياً أو ميتاً، ولا يجوز تضمين صورة لشخص حي"..

أصدر كالفن كوليدج، الرئيس الثلاثين للولايات المتحدة، عملة معدنية بقيمة نصف دولار تحمل صورته وجورج واشنطن، وهي المرة الوحيدة التي تصور فيها عملة أمريكية رئيساً جالساً، وفقاً لدار سك العملة الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية "في حين لم يتم بعد اختيار التصميم النهائي لعملة الدولار الواحد لإحياء الذكرى المئوية الخامسة والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة، فإن هذه المسودة الأولى تعكس جيدا الروح الدائمة لبلدنا وديمقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البيت الأبيض يوم الجمعة ، سُئلت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت عما إذا كان ترامب قد رأى المسودة الأولى للعملة المعدنية.

أجابت: "أنا لست متأكدة إذا كان قد رآه، ولكنني متأكدة من أنه سيحبه".