النفط يتكبّد خسائر تفوق 7 % في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لكنها لا تزال في طريقها لخسارة أسبوعية، بما يتراوح بين 7 و8 %، بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات «أوبك+».

وخلال التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 64.43 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.53 %، إلى 60.80 دولاراً للبرميل.

وإذا لم تلقَ الأسعار مزيداً من الدعم خلال الجلسة، فقد يسجل خام برنت عند التسوية أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 30 مايو، بينما سيصل خام غرب تكساس الوسيط، إلى مستوى لم يسجله منذ الثاني من مايو. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت 8.1 %، وخام غرب تكساس الوسيط 7.5 %.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «نحن في وضع انتظار وترقب لما ستقرره مجموعة الثماني في «أوبك+» خلال مطلع الأسبوع»، مرجحاً أن التعافي الطفيف للأسعار، يعود إلى تحسن الإقبال على المخاطرة.

وقالت مصادر، يوم الثلاثاء، إن 8 دول في تحالف «أوبك+»، قد توافق على زيادة إنتاج النفط، بما يتراوح بين 274 ألف برميل يومياً، و411 ألف برميل يومياً في نوفمبر، بما يشكل زيادة بمقدار مثلين أو ثلاثة أمثال الزيادة في أكتوبر، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

معنويات

وتوقع محللون تأثر المعنويات في السوق سلباً، نتيجة ارتفاع إمدادات «أوبك+»، وتباطؤ تشغيل المصافي عالمياً، بسبب أعمال الصيانة والانخفاض الموسمي للطلب في الأشهر المقبلة.

وقال جانيف شاه محلل شؤون الطاقة لدى ريستاد إنرجي «انخفضت مؤشرات الطلب بشكل طفيف في حوض الأطلسي، مع قرب الطلب الصيفي من نهايته».

في غضون ذلك، عبّر محللون لدى جيه.بي مورجان، عن اعتقادهم أن سبتمبر يمثل نقطة تحول، إذ تتجه سوق النفط نحو فائض كبير في الربع الرابع، وحتى العام المقبل.

واندلع حريق في مصفاة إل سيجوندو، التابعة لشركة شيفرون خلال الليل، غير أن مسؤولاً محلياً أعلن احتواء النيران في منطقة واحدة. وهذه واحدة من أكبر المصافي على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بطاقة إنتاجية 290 ألف برميل يومياً.

لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي تأثير في الإنتاج، لكن محللين يرون أن تأثيره في أسعار النفط قد يكون محدوداً.