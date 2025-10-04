بريطانيا.. ثقة المستهلك بأدنى معدلاتها

تراجعت ثقة المستهلك البريطاني في اقتصاد بلاده خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى أدنى معدلاتها هذا العام.

وكشف استطلاع نبض المستهلك لمؤسسة «كيه.بي.إم.جيه» للخدمات المالية والاستشارية، والذي شمل 3 آلاف مستهلك في بريطانيا، ارتفاع نسبة المشاركين الذين يشعرون بتراجع الأوضاع الاقتصادية إلى 62 % خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقابل 43 % في بداية العام الجاري.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا»، كان غالبية المستهلكين (58%) يشعرون بالأمن المالي خلال الربع الماضي بدون تغيير مقارنة بالربع السنوي السابق عليه.

ووجد الاستطلاع أنه في ضوء تراجع الأوضاع الاقتصادية، يقول المستهلكون إنهم يخفضون أو يؤجلون الإنفاق.

ومن بين الأشخاص الذين يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني يتراجع، كشف 56 % منهم أنهم خفضوا الإنفاق على السلع اليومية خلال الربع الماضي، مقابل 51 % في الربع السابق عليه.