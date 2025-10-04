أظهرت بيانات معهد الإحصاء الفرنسي «آنسي»، الصادرة أمس، تراجع الناتج الصناعي في فرنسا للشهر الثاني على التوالي.

وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.7 % شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 0.1 % وفقاً للبيانات المعدلة خلال يوليو. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0.3 % شهرياً.

في الوقت نفسه انكمش ناتج قطاع التصنيع في فرنسا 1.6 % بعد انكماشه بنسبة 0.5 % خلال يوليو.

وجاء التراجع الجديد في ناتج قطاع التصنيع نتيجة تراجع بنسبة 4.7 % في إنتاج منتجات النفط المكرر والمشتقات النفطية ثم انخفاض إنتاج معدات النقل بنسبة 4.5 %.

وتراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر والطاقة والمياه بنسبة 0.6 %، في حين سجل قطاع التشييد نمواً شهرياً بمعدل 1.2 % بعد نموه بمعدل 0.6 % خلال الشهر السابق.