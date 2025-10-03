قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم حتى أكتوبر 2025

ازدادت ثروة العشرة الأوائل بمبلغ يقارب 201 مليار دولار في سبتمبر، مدفوعة بصعود أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. وتُقدَّر الثروة الإجمالية لهذه المجموعة بنحو 2.3 تريليون دولار اعتبارًا من الأول من أكتوبر. جميعهم، باستثناء ثلاثة، رأوا ثرواتهم ترتفع مقارنة بنهاية أغسطس.

كان أكبر المستفيدين هما إيلون ماسك ولاري إليسون، إذ شكّلا تقريبًا ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في ثروات العشرة الأوائل. مسك أضاف نحو 75.2 مليار دولار إلى ثروته بفضل ارتفاع سهم تسلا 33% ، مما ساعده في الاحتفاظ بالمركز الأول للشهر السابع عشر على التوالي. بثروة 490.8 مليار دولار. كما وسّع الفارق بينه وبين إليسون، الذي حاز على المركز الثاني، إلى حوالي 149 مليار دولار، رغم أن ثروة إليسون ارتفعت أيضًا بنحو 70.9 مليار دولار مع ارتفاع أسهم شركته بنسبة 24٪.

من بين العشرة الأوائل، ارتقى جينسن هوانغ إلى المركز السابع ثم تراجع اليوم إلى إلى المركز الثامن بعد أن زادت ثروته بحوالي 10.7 مليارات دولار مع ارتفاع أسهم نفيديا بنسبة 7%.

من جهة أخرى، كان جيف بيزوس الخاسر الأكبر هذا الشهر، حيث تراجعت أسهم أمازون 4%، ما أدّى إلى خسارة نحو 8.4 مليارات دولار من صافي ثروته. كما خسرت ثروات مارك زوكربيرغ ووارن بافيت نحو 1.5 مليار دولار و0.2 مليار دولار على التوالي.

أسماء المليارديرات وتقديرات ثرواتهم (حتى 1 أكتوبر 2025)

فيما يلي القائمة بأسماء أغنى 10 أفراد مع تقديرات لثرواتهم كما وردت في "فوربس":

إيلون ماسك 490.8 مليار دولار

لاري إليسون 349.5 مليار دولار

مارك زوكربيرغ 249 مليار دولار

جيف بيزوس 233- مليار دولار

لاري بيج - 204 مليار دولار

سيرجي برين 189 مليار دولار

برنارد أرنو 165 مليار دولار

جينسن هوانغ 164 مليار دولار

ستيف بالمر 155 مليار دولار

وارن بافيت 148 مليار دولار