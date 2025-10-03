الين يقلص مكاسبه الأسبوعية مع ترقب قرارات بنك اليابان المركزي

انخفض الين اليوم الجمعة مقلصا أكبر مكاسبه الأسبوعية في أكثر من أربعة أشهر، مع تقييم المتعاملين لتأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة اليابانية وترقب انتخاب قيادة جديدة للبلاد مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتركز الأسواق أيضا على انتخابات الحزب الديمقراطي الحر غدا السبت والتي ستحدد رئيس الوزراء الياباني القادم.

وتعافى الدولار خلال الليل على الرغم من إغلاق أنشطة الحكومة الأمريكية الذي عطل صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

واستقرت العملة الكندية بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط.

وهبط الين 0.2 بالمئة إلى 147.52 للدولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب 1.3 بالمئة هذا الأسبوع والتي ستكون الأكبر له منذ منتصف مايو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.895. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1721 دولار.

وقال أويدا إن بنك اليابان يتوقع أن يستأنف الاقتصاد العالمي مسار التعافي المعتدل لكن الكثير سيعتمد على الآفاق الاقتصادية الأمريكية. فيما قال نائبه شينيتشي أوشيدا أمس الخميس إن ثقة الشركات تتحسن والأرباح لا تزال مرتفعة حتى مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات.

وفي الولايات المتحدة، قدر تقرير لبنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أن معدل البطالة في سبتمبر بلغ 4.3 بالمئة، وهو المعدل نفسه لأغسطس ودليل على أن ارتفاعا سريعا مرتقبا لنسبة البطالة لم يبدأ بعد.

لكن تفاصيل التقرير، إلى جانب بيانات أخرى، أشارت إلى تباطؤ سوق العمل. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء انخفاض عدد وظائف القطاع الخاص بواقع 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين أخريين هذا العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن خفضا بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر أمرا شبه مؤكد، كما أنهم يتوقعون بنسبة 90 بالمئة خفضا آخر في ديسمبر.

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل نظيره الأمريكي أمس بسبب انخفاض سعر النفط بنحو اثنين بالمئة وقلق المستثمرين حيال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم تشهد العملة الكندية تغيرا يذكر لتستقر عند 1.3962 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن لامست مستوى 1.3986 أمس الخميس، وهو أقل مستوى خلال اليوم منذ 16 مايو.