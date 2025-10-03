خسائر النفط تتواصل لليوم الرابع

انخفضت أسعار النفط قليلاً، أمس، لتواصل سلسلة من الانخفاضات لليوم الرابع على التوالي، بسبب المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق لاسيما مع تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي في ظل حرب الرسوم الجمركية وتوقعات تراجع الطلب. وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.6 % إلى 64.98 دولاراً للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة وصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.6 % إلى 61.42 دولاراً للبرميل. وأفادت 3 مصادر مطلعة على المحادثات بأن «أوبك+» قد توافق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في نوفمبر، أي 3 أمثال الزيادة في أكتوبر، مع سعي السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.

وقال المتعاملون، إن الطلب لأغراض التخزين من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يقدم دعماً لأسعار النفط، ما قلل من الاتجاه الهبوطي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أول من أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب. وزادت مخزونات النفط الخام 1.8 مليون برميل إلى 416.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاع قدره مليون برميل.