«إيزي جيت» تخسر 394 مليون إسترليني في 6 أشهر

أعلنت شركة «إيزي جيت» للطيران تكبد خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني خلال 6 أشهر حتى نهاية مارس الماضي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الشركة تكبدت خسائر تقدر بـ350 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

ولكن نتائج هذا النصف من العام تمثل «تحسناً طفيفاً» بواقع 50 مليون جنيه إسترليني عندما يتم الأخذ في الاعتبار توقيت عيد الفصح خلال العام الجاري. ويشار إلى أن الطلب الموسمي يعني أن السفر الجوي غالباً ما يسجل خسائر خلال فصل الشتاء، تليها أرباح خلال فصل الصيف.

وقالت «إيزي جيت» إن عدد الركاب الذين نقلتهم خلال أول ثلاثة أشهر من العام بلغ 18.2 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 8% خلال العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للشركة كينتون جارفيس «مستمرون في تسجيل طلب قوي على رحلات وعطلات «إيزي جيت»، حيث إننا نجتذب المزيد من العملاء من خلال رسومنا الجيدة وخدماتنا الودية وشبكة المقاصد التي لا مثيل لها».