النفط يسجل أدنى مستوى في 4 شهور بسبب مخاوف زيادة المعروض

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم "الخميس" لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر، مواصلة سلسلة من الانخفاضات لليوم الرابع على التوالي بسبب المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق قبل اجتماع تحالف أوبك+.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة إلى 64.55 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات بأن مجموعة أوبك+ قد توافق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر، أي ثلاثة أمثال الزيادة في أكتوبر تشرين الأول، مع سعي السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.

وقال خورخي مونتيبيكي، وهو مدير إداري لمجموعة أونيكس كابيتال جروب، إن بعض البنوك مثل ماكواريه أصدرت توقعات بحدوث تخمة كبيرة في أسواق النفط، مما أثر على المعنويات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "الأربعاء" إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

وكتب محللون لدى بي.في.إم أن المخاوف من فائض المعروض تفاقمت بسبب مؤشرات ضعف الطلب. وأشاروا إلى أن "توقعات الطلب على النفط متباينة بشكل كبير، لكنها تظهر في المتوسط ​​تعديلا بالخفض لهذا العام 150 ألف برميل يوميا بين يناير وسبتمبر".

وقال مسؤولان"الأربعاء" إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية لمنشآت الطاقة الروسية، مؤكدين بذلك تقريرا سابقا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وهو ما حد من خسائر النفط.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا سيسهل على أوكرانيا ضرب المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية بهدف حرمان موسكو من الإيرادات والنفط.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى بنك يو.بي.إس "هناك بعض القلق في السوق مجددا من احتمالية تعطل إمدادات النفط الروسي".

وأضاف أنه طالما لم تحدث أي اضطرابات حتى الآن، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على الأسعار طفيفا.

وقال المتعاملون إن الطلب لأغراض التخزين من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يقدم دعما لأسعار النفط، مما قلل من الاتجاه الهبوطي.







