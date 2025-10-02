دمج الذكاء الاصطناعي في برامج أوفيس لمنافسة «تشات جي بي تي»

أعلنت شركة «مايكروسوفت» دمج خدمتها لاشتراكات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين في حزمة برامج «أوفيس»، في خطوة تراهن فيها على انتشار مجموعة برامج الإنتاجية، لتعزيز قدرتها التنافسية أمام «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن ايه أي».

قالت أكبر شركة برمجيات في العالم، أمس، إنها ستطرح فئة جديدة أعلى سعراً من «مايكروسوفت 365»، ستتضمن روبوت دردشة مدمجاً، وميزات الذكاء الاصطناعي مثل توليد الصور، إلى جانب الحزمة الحالية، التي تضم «وورد» و«إكسل» و«آوت لوك»، علاوة على تطبيقات أوفيس الأخرى.

سيتم نقل العملاء الذين يدفعون حالياً مقابل خدمة «كوبايلوت برو» وهو روبوت المحادثة المستخدم للهاتف وصفحات الإنترنت تدريجياً إلى هذه الباقة الجديدة، وفق ما صرح به يوسف مهدي، الرئيس التنفيذي للتسويق الاستهلاكي في «مايكروسوفت»، خلال مقابلة.

منذ شراكتها مع «أوبن إيه آي» سارعت «مايكروسوفت» إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، لكن في الوقت نفسه أصبحت الشركتان تتنافسان بشكل متزايد على استقطاب العملاء، فالتطبيق الشخصي «كوبايلوت» التابع لـ«مايكروسوفت» يتنافس مباشرة مع «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، الذي يحتل صدارة السوق، فيما بدأت «أوبن إيه آي» أيضاً في تحقيق تقدم داخل قطاع الأعمال، وهو مصدر الأغلبية العظمى من إيرادات «مايكروسوفت».

كما بدأت «مايكروسوفت» في يناير الماضي بتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الأفراد لحزمة برامج «أوفيس» (التي تغير اسمها لاحقاً إلى مايكروسوفت 365)، مع رفع الأسعار، لكن المشتركين واجهوا قيوداً على الاستخدام عند تجربة ميزات مثل إنشاء أو تعديل الصور.

وستبلغ تكلفة الفئة الجديدة «مايكروسوفت 365 بريميوم» نحو 19.99 دولاراً شهرياً، أي أقل بسنت واحد فقط من اشتراك «تشات جي بي تي بلس» ومن خدمة «كوبايلوت برو»، التي سيتم وقفها قريباً، وتشمل هذه الفئة مساعد الأبحاث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من «مايكروسوفت»، وقدرة أكبر على توليد الصور، إضافة إلى أدوات أخرى متاحة بالفعل للعملاء من الشركات.

سيتمكن المستخدمون المميزون، الذين لا توفر شركاتهم خدمة «كوبايلوت» من اصطحاب ميزات الذكاء الاصطناعي معهم إلى العمل، بما يتيح لهم استخدام «كوبايلوت» في تحرير المستندات أو فرز الرسائل الإلكترونية. قال مهدي: «الكثير من الناس يعززون أعمالهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والآن نقدم لهم عرضاً أعتقد أنه الأفضل بالنسبة لهم».

ستواصل الشركة بيع حزمة برامج «مايكروسوفت 365» بسعر 10 دولارات شهرياً للمستخدمين الأفراد، أو 13 دولاراً للخطة العائلية، أما النسخ الموجهة للشركات فلن تتأثر بهذا التغيير. واختتم مهدي أن عدد المستخدمين الأفراد الذين يدفعون مقابل «مايكروسوفت 365» بلغ نحو 90 مليون مستخدم، لكنه رفض الكشف عن عدد المشتركين في خدمة «كوبايلوت برو».