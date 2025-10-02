2.42 مليون عاطل عن العمل في إسبانيا

أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية الخميس تراجع البطالة بصورة غير متوقعة خلال سبتمبر الماضي.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 4846 شخصاً في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين بواقع 15400.

وهذه أول مرة يتراجع فيها معدل البطالة منذ سبتمبر 2007، باستثناء فترة جائحة كورونا.

وتراجعت البطالة على أساس سنوي بواقع 153620 شخصاً أو 6%. وبلغ عدد العاطلين المسجلين 2.42 مليون شخص، فيما يعد أدنى عدد منذ سبتمبر منذ 2007.

وارتفعت البطالة بين من يبلغون من العمر أقل من 25 عاماً بواقع 16085 في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي.