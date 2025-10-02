1.5 مليون عاطل عن العمل في إيطاليا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا بشكل طفيف خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 عاماً في يوليو الماضي.

وارتفع معدل البطالة، المعدل موسمياً، إلى 6% خلال أغسطس الماضي، كما كان متوقعاً، مقارنة بـ 5.9% في يوليو الماضي، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2007، ومقارنة بـ 6.3% في أغسطس 2024.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع سبعة آلاف شخص ليصل إلى 1.5 مليون شخص خلال أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو الماضي.

كما أظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف إلى 62.6% خلال أغسطس الماضي، مقابل 62.8% في يوليو الماضي.