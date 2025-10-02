بريطانيا تدرس الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف بيتكوين

يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة، الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف عملة «بيتكوين»، خلال تحقيق في قضية احتيال ضخمة وقعت عام 2018، وذلك بدلاً من توزيع قيمة العملات الحالية بالكامل على الضحايا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

وتعد تلك أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في العالم على الإطلاق، وبحسب شرطة لندن، التي كشفت أن منفذي العملية محتالتان خدعتا 128 ألف مستثمر صيني. واشترك في هذه الجريمة تشيمين شيان، وهي مواطنة صينية، ومساعدتها الماليزية سينغ هوك لينغ، اللتين أقرتا بالذنب هذا الأسبوع. وتمت المصادرة بعد تحقيق استمر 7 سنوات من قبل فريق الجريمة الاقتصادية في شرطة العاصمة البريطانية حول غسل أموال دولي. واعترفت شيان بشراء وحيازة ممتلكات إجرامية، فيما اعترفت لينغ بتحويل ممتلكات إجرامية.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا في بريطانيا قد تقرر تعويض الضحايا بالقيمة الأصلية لاستثماراتهم، أي 640 مليون إسترليني (862 مليون دولار)، رغم أن قيمة عملات البيتكوين المصادرة، تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.24 مليارات دولار، ما يترك فائضاً بنحو 6.4 مليارات دولار.

وأفادت الصحيفة بأن بعض مسؤولي الخزانة ناقشوا سراً إمكانية استخدام هذه الأموال الإضافية لسد عجز في الموازنة، قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار). وبموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، تحول الأصول المصادرة إلى وزارة الداخلية أو صندوق الخزانة الموحد، مع دفع التعويضات التي قد تقرها المحكمة عند الحاجة إلى ذلك. وأمرت وزارة الخزانة بعدم إدراج هذه المبالغ في حساباتها.