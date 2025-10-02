500 مليار دولار قيمة «أوبن إيه.آي» بعد مبيعات أسهم

قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، الخميس، إن قيمة شركة «أوبن إيه.آي» مطورة روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي» وصلت إلى 500 مليار دولار، بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهماً بما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

ويمثل هذا ارتفاعاً من قيمتها الحالية البالغة 300 مليار دولار، ما يبرز المكاسب السريعة، التي حققتها الشركة من حيث عدد المستخدمين والإيرادات، ونشرت «رويترز» تفاصيل بيع الأسهم في أغسطس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه ضمن الصفقة باع موظفو «أوبن إيه.آي» أسهماً إلى تحالف من المستثمرين، منهم ثرايف كابيتال وسوفت بنك ومجموعة دراجونير للاستثمار وشركة إم.جي.إكس في أبوظبي وتي.رو برايس.

وأضاف المصدر أن الشركة سمحت ببيع أسهم تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار في السوق الثانوية.

ولم ترد كل من ثرايف كابيتال وسوفت بنك ودراجونير وإم.جي.إكس، وتي.رو برايس على طلبات من «رويترز» للتعليق.

حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16 في المئة تقريباً عن إيرادات العام الماضي بأكمله، وفقاً لما ذكره موقع «إنفورميشن» هذا الأسبوع.