الدولار يتجاوز سلسلة خسائر استمرت 4 أيام

نجح الدولار في تجاوز سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام اليوم الخميس بعد أن قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها ستستمع في يناير إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب عزل ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبقيها في منصبها في الوقت الحالي.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في سيدني إن قلق السوق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) "ستتلاشى خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مبددا مكاسب أولية بلغت 0.1 بالمئة، واستقر في أحدث تعاملات عند 97.74.

وبعد أربعة أيام متتالية من الخسائر التي تكبدتها عملة الاحتياطي في العالم، يدرس المتعاملون المدة التي سيستمر فيها إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيره على إصدار البيانات الاقتصادية وكيف سيؤثر ذلك على عملية اتخاذ قرارات الاحتياطي الاتحادي.

وأوقف إغلاق الحكومة الأمريكية صدور البيانات الاقتصادية الاتحادية في لحظة من الضبابية والانقسام بين صانعي السياسات. وجمدت إدارة ترامب أمس الأربعاء 26 مليار دولار للولايات ذات الميول الديمقراطية، منفذة تهديدها باستخدام الإغلاق الحكومي لاستهداف أولويات الديمقراطيين.

ومقابل الين، سجل الدولار 147.18 ينا، مرتفعا 0.1 بالمئة عن مستوياته قرب ختام التعاملات الأمريكية.

ومقابل اليوان في التعاملات الخارجية، بلغ الدولار 7.1321 مرتفعا 0.1 بالمئة في التعاملات الآسيوية، قبل اجتماع يعقد خلال أربعة أسابيع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب، الذي قال على تروث سوشيال اليوم إن مشتريات فول الصويا ستكون موضوعا رئيسيا للنقاش.

والأسواق الصينية مغلقة اليوم بسبب عطلة الأسبوع الذهبي.

واستقر اليورو عند 1.1733 دولار بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3474 دولار.