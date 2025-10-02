مستوى قياسي جديد للذهب بعد إغلاق الحكومة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب، أمس، إلى مستوى قياسي جديد، بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن، في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي رسمياً، وبعد أن عززت التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة هذا الشهر، جاذبية المعدن النفيس.

وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9%، إلى 3891.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895.09 دولاراً، في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2%، إلى 3918.60 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسة أخرى، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل الكبير في أكتيف تريدز: «يتراجع الدولار على خلفية توقعات باتباع مجلس الاحتياطي سياسة تميل للتيسير النقدي بشكل متزايد. وتسارعت هذه العوامل المتغيرة، بعد فشل محاولة إقرار مشروع قانون الإنفاق، ما أدى إلى إغلاق حكومي، يمكن أن يضغط على الناتج الاقتصادي».

وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها، بعد أن حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل، ما أشعل فتيل أزمة قد تفضي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

تأخير البيانات

وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المقرر صدوره غداً الجمعة.

وعادة ما يرتفع الذهب، وهو وسيلة تحوط تقليدية، في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد.

وقال كارستن مينكه، المحلل في يوليوس باير: «على الأرجح، لا يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي حقاً إلى تقرير (الوظائف غير الزراعية) لاتخاذ قراره، إذ لا تزال أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من المعدل المحايد... وإذا كان الاقتصاد يتباطأ، فيجب على الأقل الوصول إلى المعدل المحايد».

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المستثمرون احتمالاً بنسبة 95% لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 47.39 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 14 عاماً، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1583.75 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1263.44 دولاراً.