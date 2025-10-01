النفط يستقر وسط تقييم السوق لخطط «أوبك+» ومخاوف الطلب

استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ يقيم المستثمرون خطط أوبك+ المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات من الولايات المتحدة وآسيا بوادر تراجع في الطلب.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 33 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 65.70 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، أو 0.5%، إلى 62.06 دولاراً للبرميل.

وتراجع الخامان 1 % في وقت سابق، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ أوائل سبتمبر في جلسة تداول متقلبة، بعد أن سجلا انخفاضاً بأكثر من 3% عند التسوية، يوم الاثنين، وخسائر أخرى 1.5%، أمس الثلاثاء.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي، إن أسعار النفط انخفضت بعد توقع بأن تقوم «أوبك+» بزيادة الإنتاج في نوفمبر بنفس حجم الزيادة، التي تمت في سبتمبر، والتي بلغت 500 ألف برميل يومياً، فضلاً عن بدء تراجع الطلب في الولايات المتحدة وآسيا.

وذكرت 3 مصادر مطلعة على المحادثات أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في ما يعرف باسم أوبك+، قد يتفقون على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في نوفمبر، أي 3 أمثال الزيادة المسجلة في أكتوبر، في ظل سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

ومع ذلك نفت أوبك في منشور على منصة «إكس» التقارير الإعلامية، التي تتحدث عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.