إغلاق "الكابيتول" يُجبر "الفيدرالي" على خفض الفائدة بـ "قرار أعمى"

في لحظة تاريخية تتوقف فيها واشنطن عن العمل، وتُغلق أهم مكاتب إحصاء البيانات، لم تعد الأسواق تواجه مجرد أزمة مالية، بل أزمة رؤية. إغلاق الحكومة الأمريكية الجديد لم يكتفِ بإشعال اللون الأحمر في العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500"، بل وضع المستثمرين في حالة من عدم اليقين حيال مصير التضخم ومعدلات البطالة.

إن توقف ضخ البيانات الاقتصادية الحيوية يخلق سيناريو نادراً: فشل النظام في تقديم معلوماته، فهل يُجبر هذا التعتيم "الاحتياطي الفيدرالي" على اتخاذ قرار مصيري بخفض سعر الفائدة في أكتوبر، خوفاً من "التحليق الأعمى" الذي يهدد بنمو الناتج المحلي الإجمالي؟ هذا التحليل يغوص في تفاصيل الصدمة، ويكشف كيف يستعد الذهب و"البيتكوين" لهذا المجهول.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بشكل حاد في حوالي الساعة الثانية صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد دخول الحكومة الفيدرالية الأمريكية في إغلاق جديد.

الفارق الأساسي الذي يواجه الأسواق هذه المرة—بعد حوالي 20 إغلاقًا منذ عام 1976—هو أن "مكتب إحصاءات العمل" لن ينشر تقرير مطالبات البطالة القادم أو مؤشر أسعار المستهلك الذي يمثل التضخم.

هذا يعني أن المستثمرين سيظلون في الظلام لبعض الوقت، وهو ما يفسر سبب انخفاض العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.55% قبل جرس الافتتاح في نيويورك، بينما تشهد الأسواق في آسيا وأوروبا ارتفاعًا قويًا هذا الصباح.

تراجع الدولار الأمريكي هذا الصباح لكنه سرعان ما استعاد معظم خسائره، وظل منخفضًا بما يقل قليلاً عن 10% لهذا العام على مؤشر العملات DXY. وفي المقابل، شهدت أصول الملاذ الآمن ارتفاعًا مفاجئًا غير مستغرب.

فقد ارتفع سعر الذهب—عبر عقد كومكس المستمر—بنسبة 1.1% هذا الصباح ليصل إلى $3,913.70 للأونصة. كما ارتفعت عملة "بيتكوين" بشكل حاد بأكثر من 2% لتصل إلى $116.4 ألف.

حذر جيم ريد والفريق في "دويتشه بنك" العملاء هذا الصباح قائلين: "التأثير الكبير لهذا الأسبوع هو أننا نُحلّق عميانًا على جبهة البيانات الاقتصادية. لذا، لن نحصل على تقرير الوظائف يوم الجمعة، لأن "مكتب إحصاءات العمل" لن يصدر بيانات جديدة.

وخلافًا للتوقعات السابقة، قالت وزارة العمل بالأمس إننا لن نرى مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية أثناء الإغلاق أيضًا". كما يُنتج "مكتب إحصاءات العمل" تقرير مؤشر أسعار المستهلك في 15 أكتوبر أيضًا، لذا إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، فقد يتأثر ذلك التقرير كذلك.

كان غياب بيانات الوظائف مصدر قلق خاص لكريس تيرنر من "آي إن جي"، الذي قال: "تذكروا أن ما يصل إلى 150 ألف تسريح لموظفين حكوميين قد يضرب نتيجة تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر. كما يعني الإغلاق أنه من غير المرجح أن نرى مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الرواتب لشهر سبتمبر يوم الجمعة".

السؤال الكبير المطروح للمستقبل هو: إلى متى سيستمر الإغلاق؟ يرى ريان سويت، محلل في "أوكسفورد إيكونوميكس"، أن الإغلاق القصير سيُعتبر على الأرجح مجرد هفوة بالنسبة للأسهم الأمريكية، لكن "الغيبوبة المطولة"، المقترنة بالتسريحات الجماعية التي يهدد بها الرئيس ترامب، يمكن أن تسبب ضررًا ماديًا.

وقال في مذكرة هذا الصباح: "تقديراتنا تشير إلى أن الإغلاق الحكومي الجزئي يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية أسبوعيًا". وأضاف سويت أن هذا الضرر قد يُجبر "الاحتياطي الفيدرالي" على تغيير موقفه وخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتابع سويت: "أحد التغييرات المتوقعة هو تقديم موعد خفض سعر الفائدة من ديسمبر. أكد "الاحتياطي الفيدرالي" على أن تحرك سبتمبر كان بمثابة خفض تأميني. ومن المرجح أن يترك الإغلاق البنك المركزي في ضباب بشأن سوق العمل، مما يغذي الدعم لخفض أكتوبر بدلاً من المخاطرة بالتأخر والاضطرار إلى خفض أكبر لاحقًا".

ومع ذلك، فإن المزاج بين المحللين اليوم يتسم بالهدوء. فقد أشاروا إلى أن الإغلاقات تضيف بعض التقلبات إلى الأسواق لكنها لا تخرجها عن مسارها عمومًا.

وذكرت مذكرة من "فانغارد" هذا الصباح أن "التاريخ لا يكشف عن علاقة واضحة بين الإغلاقات وعوائد السوق. قد تشهد الأسواق تقلبات متزايدة استجابة لحالة عدم اليقين في واشنطن. ومع ذلك، كان للأسواق تاريخيًا ردود فعل متباينة تجاه الإغلاقات الحكومية، حيث أنهت الأسهم في المنطقة الإيجابية أكثر من نصف الوقت".