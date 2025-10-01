فولكس فاجن تستدعي 1042 مركبة



تستدعي مجموعة فولكس فاجن الأمريكية 1042 مركبة، طبقاً لإشعار استدعاء قدمته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

وتستدعي فولكس فاجن بعض السيارات «جي.تي.آي جولف آر أودي إيه 5، 2025» و«إيه 6 سبورتباك إي-ترون إس 5» و«إس 6 سبورتباك إي-ترون» و«كيو 4 سبورتباك إي-ترون 2026» و«كيو 4 إي-ترون»، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وربما تعرض قضيب الشد في أحد أو كلا حزامي الأمان الأماميين للتلف أثناء الإنتاج.

وفي حالة وقوع حادث، يمكن أن يتعطل قضيب الشد التالف في جهاز السحب.

وإذا حدث هذا فقد لا يتمكن حزام الأمان من تثبيت الركاب بشكل صحيح أثناء الاصطدام، ما يزيد من خطر الإصابة.

وسيستبدل التجار حزاماً واحداً أو كلا حزامي الأمان الأماميين مجاناً.