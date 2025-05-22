تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط "وول ستريت"

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع الديون الأمريكية.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبا.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 36ر36988 نقطة.

وهبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 58ر23711 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 1ر0% ليصل إلى 58ر3387 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 10ر8348 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر1% ليصل إلى 95ر2591 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم وول ستريت بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر1 % ليصل إلى 61ر5844 نقطة، مسجلا انخفاض لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9ر1% ليصل إلى 44ر41860 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4ر1 % إلى 64ر18872 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 15 سنتا ليصل إلى 42ر61 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 17 سنتا ليصل إلى 74ر64 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 25ر143 ينا يابانيا من 68ر143 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1343ر1 دولار من 1330ر1 دولار.