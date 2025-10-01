صفقة بـ 55 مليار دولار تمنح «جي بي مورجان» نصراً على قطاع الائتمان الخاص

أثارت صفقة استحواذ شركة «إلكترونيك آرتس» على شركة خاصة بقيمة 55 مليار دولار إعجاباً واسعاً، بما في ذلك وصفها بأنها أكبر عملية استحواذ بالديون على الإطلاق. ومن أبرز معالم الصفقة، التزام بنك «جي بي مورجان» بتقديم تمويل بقيمة 20 مليار دولار، وهو أكبر التزام دين على الإطلاق من بنك واحد في مثل هذه العمليات، بحسب «بلومبرج».

ويمثل هذا التطور أكبر انتصار حتى الآن للمصارف في «وول ستريت» التي تسعى لمواجهة منافسة قطاع الائتمان الخاص البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، والذي كان يستحوذ على تمويل مثل هذه الصفقات المربحة في سوق الاكتتاب بالديون.

وقدم «جي بي مورجان» التزامه عبر ذراع التمويل المدعوم بالاقتراض وليس عبر استراتيجيته في الائتمان الخاص. ومن المتوقع أن يشارك البنك المخاطر مع مؤسسات منافسة لتشكيل تحالف عالمي من مديري الاكتتاب، وفقاً لمصادر مطلعة.

وينفذ صفقة استحواذ «إلكترونيك آرتس» صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز». وامتنع ممثلون عن «جي بي مورجان» و«سيلفر ليك» والصندوق السعودي و«أفينيتي بارتنرز» عن التعليق، كما لم ترد الشركة على طلبات التعليق.

وأضافت المصادر أن الدين، المتوقع أن يحصل على تصنيف ضمن فئة B، سيباع عبر سندات مرتفعة العائد وقروض، ضمن صفقة عابرة للحدود وبعملتين مختلفتين. وسيعتمد هيكل الصفقة النهائي على ظروف السوق عند الإطلاق، بحسب المصادر ذاتها.

وعادة ما تقود شركات الاستثمار المباشر أسواق الديون المدعومة بالاقتراض عبر صفقات الاستحواذ، إلا أن هذه الصفقات تراجعت منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة أوائل 2022، ما جعل المستثمرين يتطلعون لصفقات جديدة كبرى مثل صفقة «إلكترونيك آرتس»، بعيداً عن صفقات إعادة التمويل التي تسيطر على السوق وتعيد تدوير الديون القديمة بهوامش أقل.