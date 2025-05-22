قفزة في الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال مارس

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مارس الماضي بنسبة 13% شهريا إلى 090ر1 تريليون ين (61ر7 مليارات دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 5ر1% مقابل ارتفاعها بنسبة 3ر4% خلال فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4ر8% خلال مارس في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر2% بعد نموه بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق.

وتراجع الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 31% شهريا، وبنسبة 9ر16% سنويا إلى 9ر454 مليار ين، في تراجع الطلب الخارجي بنسبة 1ر13% شهريا لكنه ارتفع بنسبة 3ر9% سنويا إلى 1ر1264 مليار ين.

وارتفع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 9ر3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 6ر5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر2% مقارنة بالربع الأول من العام وتراجعه بنسبة 1% سنويا.