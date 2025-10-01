النفط يستقر بعد يومين متتاليين من الخسائر

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ وازن المستثمرون بين خطط أوبك+ المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل واحتمال تقلص المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 12 سنتا إلى 66.15 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليسجل 62.49 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي لهما منذ أول أغسطس آب. وهبطا أمس الثلاثاء بنسبة 1.5 بالمئة على الأقل.

وساعدت توقعات تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكية في منع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن تقديرات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.67 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول.

وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بواقع ثلاثة ملايين برميل عن الأسبوع الماضي.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+ قد يتفق على زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر ، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي أقرها التحالف في أكتوبر.

وقال اثنان من المصادر إن ثمانية أعضاء في التحالف الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، يدرسون زيادة تتراوح بين 274 و411 ألف برميل يوميا. وقال مصدر ثالث إن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل.

لكن منظمة أوبك ذكرت في منشور على إكس أن التقارير الإعلامية عن خطط رفع الإنتاج 500 ألف برميل يوميا مضللة.