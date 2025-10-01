أفضل أداء شهري للذهب في 14 عاماً

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، أمس، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ 14 عاماً، حيث عززت المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً.

وخلال التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بأكثر من 1% أو 41.10 دولاراً عند 3896.40 دولاراً للأوقية، بعدما لامست 3898 دولاراً، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطاً خلال جلسة على الإطلاق.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.9% أو 34.95 دولاراً عند 3868.5 دولاراً للأوقية، خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.65% عند 47.33 دولاراً للأوقية، كما صعدت الأسعار الفورية للبلاتين 0.1% عند 1605.23 دولارات، وارتفعت نظيرتها للبلاديوم 0.5% عند 1275.21 دولاراً. وارتفعت أسعار الذهب 12.1% في سبتمبر، وسجلت أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2011‘ بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- ليتداول أثناء الجلسة عند 97.88 نقطة.