«تشات جي بي تي» يعيد صياغة التجارة الإلكترونية

أعلنت «أوبن أيه إي» أنها ستسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة، بإجراء عمليات شراء مباشرة من خلال «تشات جي بي تي» باستخدام ميزة جديدة تسمى «الدفع الفوري»، التي يتم تشغيلها بواسطة بروتوكول دفع للتجارة الإلكترونية قائم على الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالاشتراك مع شركة «سترايب» Stripe.

تعد ميزة التسوق الجديدة عبر روبوت الدردشة خطوة كبيرة نحو مساعدة «أوبن أيه إي» على تحقيق الدخل من مستخدميها البالغ عددهم 700 مليون مستخدم أسبوعياً، والعديد منهم لا يدفعون حالياً أي شيء مقابل التفاعل مع «تشات جي بي تي»، وهي أيضاً خطوة قد تسرق في النهاية حصة سوقية كبيرة من إعلانات بحث غوغل التقليدية، بحسب موقع «فورتشن».

وقالت «أوبن أيه إي» إنها تطرح ميزة «الدفع الفوري» الخاصة بها مع بائعي Etsy أمس، لكنها ستبدأ قريباً في إضافة أكثر من مليون تاجر من منصة «شوبيفاي»، بما في ذلك علامات تجارية مثل Glossier، وSkims، وSpanx، وVuori.

وقالت الشركة أيضاً إنها تعمل على جعل بروتوكول التجارة بالوكالة (Agentic Commerce Protocol) مفتوح المصدر، وهو معيار دفع تم تطويره بالشراكة مع معالج المدفوعات «سترايب» الذي يدعم ميزة «الدفع الفوري»، بحيث يمكن لأي بائع تجزئة أو عمل تجاري أن يقرر أن يتكامل مع تشات جي بي تي. وستحصل «أوبن أيه إي» على ما وصفته بأنه رسوم صغيرة من التاجر على كل عملية شراء، مما يساعد على تعزيز إيرادات الشركة.

وعندما يطرح مستخدم تشات جي بي تي سؤالاً متعلقاً بالتسوق – مثل «أفضل أحذية المشي لمسافات طويلة التي تناسبني وتكلف أقل من 150 دولاراً» أو «هدايا عيد ميلاد ممكنة لابن أخي البالغ من العمر 10 سنوات» – سيستجيب روبوت الدردشة باقتراح منتجات. لكن وفق النظام الجديد، إذا أعجب المستخدم بأحد الاقتراحات وتم تفعيل «الدفع الفوري»، فسيتمكن من النقر فوق زر «شراء» وتأكيد طلبه وتفاصيل الشحن والدفع دون مغادرة المحادثة على الإطلاق.

وقالت «أوبن أيه إي» إن مشتركي ChatGPT، الذين يدفعون رسوماً شهرية للحصول على ميزات، سيتمكنون من استخدام نفس بطاقة الائتمان أو الخصم التي يستخدمونها للاشتراك، أو تخزين طرق دفع بديلة لاستخدامها.