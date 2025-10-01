الاتحاد الأوروبي يشكك في «واقعية» مستهدفات إنتاج الرقائق الإلكترونية

شككت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدى واقعية الأهداف التي حددها الاتحاد لإنتاج الرقائق الإلكترونية محلياً منذ عامين. ووفقاً لبيان مكتوب مشترك تقول الدول: «من غير الواقعي استهداف وصول حصة الاتحاد الأوروبي من سوق الرقائق الإلكترونية العالمية إلى 20% بحلول 2030».

كانت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قد اتفقت في عام 2023 على دفع نمو صناعة الرقائق في الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات بمليارات اليورو.

وأشارت الدول إلى أن المنافسين العالميين زادوا استثماراتهم العامة بشكل ملحوظ، وأن جزءاً كبيراً من خلق القيمة في سلسلة إمدادات صناعة أشباه الموصلات يتم خارج الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، أكدت هذه الدول أهمية هذا القطاع، بل وضرورته في مجالات مثل تصنيع السيارات، والاتصالات، والدفاع، والذكاء الاصطناعي. ودعت إلى تسريع عملية الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة. من ناحيته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه تم وضع الأهداف الطموحة لقطاع أشباه الموصلات نظراً لأهميتها في مختلف مجالات الاقتصاد، مضيفاً إنه من دون الرقائق، لن يكون هناك ذكاء اصطناعي.

وتجري حالياً عملية مراجعة خطة الاتحاد الأوروبي لتحفيز صناعة الرقائق، ويمكن للدول الأعضاء المشاركة فيها أيضاً.

وفي الوقت ذاته، فقد القطاع في أوروبا مشروعاً رئيسياً وهو مصنع إنتل الأمريكية في مدينة ماجديبورج الألمانية بعد إعلان الشركة المتعثرة إلغاء المشروع.