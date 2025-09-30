بطاقة عبور.. تأشيرة H-1B وقصص نجاح مليارديرات غيّروا وجه التكنولوجيا

كان برنامج تأشيرة H-1B ، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات الحصول عليه، جزءاً من رحلة عدد كبير من قادة التكنولوجيا الأميركيين المولودين في الخارج وعلى رأسهم إيلون ماسك وإريك يوان وساتيا ناديلا .

إيلون ماسك

إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس مجموعة من شركات التكنولوجيا البارزة في الولايات المتحدة، ليس فقط أحد أبرز الحاصلين على تأشيرة H-1B، بل هو أيضًا أحد أكثر المؤيدين صراحةً للبرنامج.

وُلد ماسك في جنوب أفريقيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1992، حيث التحق بجامعة بنسلفانيا لمتابعة دراسته، ثم التحق بجامعة ستانفورد، قبل أن يتركها ليبدأ مشاريعه الريادية في وادي السيليكون.

أكد ماسك أن سبب وجوده في الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الأشخاص المهمين الذين بنوا سبيس إكس وتسلا والمئات من الشركات الأخرى التي جعلت أمريكا قوية، كانت تأشيرة H-1Bمع ذلك، فإن الملياردير الكبير، دعم أيضاً إصلاح نظام H-1B في الماضي.

إريك يوان

إريك يوان ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زووم البالغ من العمر 55 عاماً، هاجر إلى الولايات المتحدة من الصين في عام 1997 بتأشيرة H-1B، على الرغم من أن رحلته لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث تمت الموافقة عليه في محاولته التاسعة ، كما قال في بودكاست Cloud Giant في عام 2020.

وعلى الرغم من أنه لم يكن يتحدث الإنجليزية إلا قليلاً عند وصوله إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أطلق شركة زووم في عام 2011، وفي عام 2019، بلغت قيمة أسهم يوان في الطرح العام الأولي للشركة مليارات الدولارات.

لم يعلق يوان علناً على برنامج تأشيرة H-1B، لكنه في عام 2019 أكد أن انفتاح الولايات المتحدة على الهجرة أمر صحي وأنه يتوقع أن تستمر هذه الثقافة.

ساتيا ناديلا

ولد ونشأ في الهند، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت وأحد المستفيدين السابقين من تأشيرة H-1B.

كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1990، ويحمل بطاقة إقامة خضراء حتى تخلى عنها لإحضار زوجته إلى البلاد من خلال طلب تأشيرة H-1B ناجح.

في 2017، أثناء حديثه في بودكاست "اجعلني ذكيا" ، دافع ناديلا عن برنامج تأشيرة H-1B، قائلاً إنه يوفر لشركة مايكروسوفت عمالة عالية المهارة ساعدتها على البقاء قادرة على المنافسة عالمياً، على الرغم من أنه رحب بأمر تنفيذي بمراجعة برنامج H-1B بحثاً عن الانتهاكات في ظل إدارة ترامب الأولى.

جايشري أولال

جايشري أولال، الرئيسة التنفيذية لشركة الشبكات السحابية أريستا نتووركس ، ولدت في المملكة المتحدة ونشأت في نيودلهي، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة وتبدأ دراستها في جامعة ولاية سان فرانسيسكو.

بعد حصولها على درجة الماجستير من جامعة سانتا كلارا، عملت لدى شركات التكنولوجيا البارزة، بما في ذلك شركة Fairchild Semiconductor، وشركة Advanced Micro Devices، وشركة Cisco.

وفي حين أن تفاصيل رحلة أولال للحصول على تأشيرة H-1B غير معروفة، فقد أعربت في الماضي عن دعمها لإصلاح الهجرة وتسهيل المسارات للعمال الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثها لصحيفة تايمز أوف إنديا في عام 2023، قالت إن عملية الهجرة أصبحت صعبة للغاية حيث يستغرق الحصول على تأشيرات الإقامة الدائمة ما يصل إلى 15 عامًا، وهو "جزء كبير من حياة العمل للشخص المحترف".

تعد أولال من قلائل المهاجرين المليارديرات في الولايات المتحدة اليوم، حيث تبلغ ثروتها الصافية 6 مليارات دولار، وفقًا لمجلة فوربس .

جيفري سكول

جيف سكول ، أول رئيس لشركة إيباي، هو الآن فاعل خير ورئيس مجلس إدارة مجموعة كابريكورن للاستثمار -وأحد حاملي تأشيرة H-1B السابقين الذين دافعوا عن البرنامج، في حين دعموا الإصلاحات المستهدفة.

كندي الجنسية، تخرج من جامعة تورنتو عام 1987 قبل أن يسافر إلى أمريكا للدراسة في جامعة ستانفورد. حصل لاحقًا على تأشيرة H-1B عام 1996 عندما بدأ العمل لدى إيباي ومؤسسها، بيير أوميديار.

في ديسمبر من العام الماضي، انضم سكول إلى إيلون ماسك في الدفاع عن الحاجة إلى تأشيرات H-1B، على الرغم من دعمهما لبعض التغييرات، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والرسوم السنوية التي يمكن أن تحفز التوظيف المحلي.