تقرير صادم .. 37 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر

يبلغ عدد الفقراء في أمريكا 37.6 مليون وفق تقرير حديث لمكتب الإحصاء الأمريكي وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة بـ 4.5 ملايين شخص تحت خط الفقر.

ويعتبر خط الفقر مقياساً رسمياً تستخدمه الحكومة الأمريكية لتحديد الفقراء، ويتم تحديث هذا الخط سنوياً لمراعاة التضخم، ويعرف الفقر المطلق بأنه عدم القدرة على تحمل الضروريات الأساسية، وتُستخدم خطوط الفقر لتحديد هذه القدرة.

توزيع الفقراء في أمريكا

ووفق تحليل حديث لمكتب الإحصاء الأمريكي يظهر توزيع الفقر في الولايات المتحدة، ويسلط الضوء على الولايات التي يواجه سكانها صعوبات اقتصادية أكبر، بغض النظر عن عدد السكان الكلي وفق موقع visualcapitalist.

وأشار التقرير إلى أن الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك، تضم العدد الأكبر من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، حيث يعيش 13.5 مليون شخص ضمن هذه الولايات تحت خط الفقر، أي ما يقارب ثلث الفقراء في البلاد.

وفي ولاية كاليفورنيا وحدها، يكافح 4.5 ملايين شخص لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وهو عدد يقارب سكان مدينة فينيكس الكبرى، وعلى الرغم من أن معدل الفقر في كاليفورنيا يبلغ 12%، إلا أن عدد السكان الفقراء يجعلها تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم الفقر المطلق.

ولايات يختلف فيها الوضع

ويختلف الوضع في الولايات الأخرى؛ ففي ميسيسيبي، يمثل معدل الفقر 17%، لكن العدد المطلق للأشخاص الفقراء يصل إلى نحو 500 ألف فقط.

أما في لويزيانا، فيعيش 853 ألف شخص تحت خط الفقر بنسبة 18.9% من سكان الولاية.

ويُحسب الفقر في الولايات المتحدة وفق دخل الأسرة قبل الضرائب ويشير التقرير إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أشخاص تُعتبر فقيرة إذا كان دخلها أقل من 31,200 دولار سنويًا.

الولايات التي تشهد أعلى معدلات الفقر