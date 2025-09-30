دراسة تتوقع نمواً سريعاً لاقتصاد الإنترنت في ألمانيا

توقعت دراسة حديثة، أن ينمو اقتصاد الإنترنت في ألمانيا بمعدل 9.7 % سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع إيراداته من 245 مليار يورو عام 2025 إلى 389 مليار يورو بحلول عام 2030.

وأجرت الدراسة شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الإنترنت «إيكو».

وتعزو الدراسة هذا النمو المتوقع إلى عاملين أساسيين: أولاً انتشار الرقمنة في مختلف مجالات الحياة والعمل، وثانياً التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات والمستهلكين.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يُشكّل أساساً للحراك الحالي في القطاع، ويسهم في خلق نماذج أعمال جديدة.

وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة التشغيلية لمراكز البيانات في ألمانيا من 2.4 إلى 3.7 جيجاوات بحلول عام 2030، في حين سيقفز الطلب الاقتصادي إلى ما بين 12 و15 جيجاوات، أي ما يصل إلى خمسة أضعاف. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بالفعل سعة تزيد عشرين مرة عن ألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد أوليفر زومه: إن تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يرفعان الطلب على الحوسبة والشبكات عالية السرعة، مضيفاً أن -في المقابل- الظروف الراهنة في ألمانيا لا تسمح بتوفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذا القصور يرجع أيضاً إلى قصور على مستوى السياسات.