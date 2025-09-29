نقطة الضعف اليابانية.. الرسوم الأمريكية الجديدة تضرب قطاع السيارات رغم تعافي الاقتصاد

أعلنت الحكومة اليابانيةأن الاقتصاد الياباني يتعافى على نحو معتدل، لكنها حذرت من أن السياسات التجارية الأمريكية أثرت بشكل خاص على صناعة السيارات الحيوية في البلاد.

ورغم أن طوكيو حسنت من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها نبهت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية بسبب سياسات واشنطن التجارية.

أشار مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري إلى أن "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل لكن تأثير السياسات التجارية الأمريكية يظهر بشكل رئيسي في صناعة السيارات".

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو، مسجلاً الربع الخامس على التوالي من النمو، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية والضبابية السياسية الداخلية قد تعقد عملية صنع السياسات قبيل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر في أوائل أكتوبر.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية عندما توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق في يوليو.

ورغم أن هذه النسبة أقل من 27.5% التي هددت بها واشنطن في البداية على السيارات، إلا أن تأثيرها يُنظر إليه على أنه كبير.

هذا لأن الرسوم الجديدة لا تزال أعلى بكثير من المعدل السابق البالغ 2.5%، مما يضر بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات اليابانية.

في إشارة إيجابية، رفعت الحكومة تقييمها في التقرير الاقتصادي الأخير للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ أغسطس 2024.

وأكد التقرير أن الاستهلاك الخاص في اليابان، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، أظهر "مؤشرات على التحسن"، وذلك مع تحسن معنويات المستهلكين بعد اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكية.