شركات طيران اقتصادية تطلق خدمة السفر واقفاً في 2026

تعتزم بعض شركات الطيران الاقتصادية إطلاق "مقاعد الوقوف فقط" رسمياً في عام 2026 بعد اجتياز تقييمات السلامة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل تهدف هذه الخطوة من قبل الشركات لتوفير المال عن طريق استخدام مقاعد مبطنة على غرار مقاعد الدراجات - والتي تسمح للركاب بالانحناء بزاوية دون الجلوس بشكل كامل - واستوفت هذه المقاعد متطلبات التنظيم واجتازت تقييمات السلامة.

وستؤدي هذه المقاعد إلى زيادة سعة الركاب على متن شركات الطيران بنسبة 20 في المائة - وستدخل الخدمة في عام 2026، على الرحلات التي تصل مدتها إلى ساعتين.

وإزاء هذا التغيير الجذري في عالم السفر قد يعني هذا أن السفر الجوي قد يبدو في المستقبل أشبه بركوب حافلةٍ مزدحمة.

يأتي هذا المفهوم المبتكر لمقاعد الوقوف من شركة أفيونتيريروس، وهي شركة تصميم إيطالية طورت " سكاي رايدر "، مقاعد عالية الكثافة مُصممة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، بهدف زيادة سعة مقاعد الركاب إلى أقصى حد وخفض أسعار التذاكر، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة.

و التصميم عبارة عن مقعد مدمج يشبه مقعد الدراجة ومزود بدعامة للظهر ومساند للذراعين، إلا أنه لا يزال متوافقًا مع لوائح السلامة ويضمن راحة كافية للرحلات القصيرة .

طُرحت الفكرة منذ عام 2010 ، لكنها تكتسب زخمًا مجددًا بفضل جهود التعافي بعد الجائحة وسعي شركات الطيران لتحقيق ربحية أكبر.

وأفادت تقارير أن شركات الطيران في أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا أبدت اهتمامًا باختبار هذه المقاعد الواقفة، ومع ذلك، لا يحظى هذا التصميم بقبول الجميع، إذ يرى المنتقدون للفكرة أن التصميم يضحي بالراحة من أجل الربح ، بينما يخشى آخرون من إمكانية الوصول والسلامة لكبار السن أو ذوي الإعاقة.

رغبة قديمة

وأعرب مايكل أوريلي، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، عن رغبته في استخدام مقاعد الوقوف منذ عام 2012، بعد أن قال إنه يريد أن تحتوي طائراته من طراز بوينج 737 و800 على 10 صفوف من تلك المقاعد ، و15 صفاً من المقاعد التقليدية.

واقترح مايكل أن تكلفة التذاكر الدائمة قد تصل إلى ما بين 1 إلى 5 جنيهات إسترلينية.

لكن فكرة السفر الجوي الاقتصادي واقفاً قوبلت بقدر كبير من المعارضة من جانب قطاع الطيران، بسبب المخاوف بشأن الراحة، فضلاً عن السلامة أثناء الاضطرابات أو حالات الطوارئ.

ومع ذلك، تصر شركات الطيران على أن المقاعد الجديدة - التي تحتوي على أحزمة أمان - تلتزم بقواعد السلامة العالمية وسوف تقتصر على رحلات محددة.