«أوبك+» تخطط لزيادة إضافية لإنتاج النفط بدءاً من نوفمبر المقبل

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المرجح أن يوافق تحالف «أوبك+» في اجتماعه الأحد المقبل على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، إذ تدفع أسعار النفط المرتفعة المجموعة إلى السعي لمواصلة استعادة حصتها في السوق.

ومنذ شهر أبريل، غيّر تحالف «أوبك+» استراتيجية خفض الإنتاج وزاد بالفعل حصص الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2.4 % من إجمالي الطلب العالمي، بهدف تعزيز حصته في السوق، وذلك تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.

وتعقد ثماني دول من أعضاء «أوبك+» اجتماعاً عبر الإنترنت في الخامس من أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن إنتاج نوفمبر. ويضخ تحالف «أوبك+» نحو نصف إنتاج النفط العالمي، ويتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وشركاء من بينهم روسيا.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط من أكثر من 80 دولاراً للبرميل في بداية العام، لكنها ظلت في الغالب ضمن نطاق ضيق بين 60 و70 دولاراً للبرميل منذ أن بدأت «أوبك» زيادة الإنتاج في أبريل.

وارتفعت الأسعار يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ أول أغسطس ، لتصل إلى مستويات أعلى من 70 دولاراً للبرميل، مستفيدة من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، التي عطلت عمليات التكرير والشحنات من أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وبلغ إجمالي تخفيضات إنتاج المجموعة ذروته عند 5.85 ملايين برميل يومياً من ثلاث شرائح مختلفة، منها تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً، إضافة إلى تخفيضات بواقع 1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء، ومليوني برميل يومياً أخرى من التحالف بأكمله.

زيادة إضافية

يعتزم المنتجون الثمانية إلغاء كامل التخفيضات الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر.

وقرروا البدء في أكتوبر في إلغاء شريحة التخفيضات التي تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا، وذلك بزيادة في الإنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميا.

ومنح تحالف أوبك+ الإمارات الضوء الأخضر لبدء زيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في الفترة من أبريل وسبتمبر.

وأفادت المصادر الثلاثة بأن زيادة إنتاج نوفمبر، التي ستناقَش في الخامس من أكتوبر، ستبلغ 137 ألف برميل يوميا على الأقل، أي ما يعادل الزيادة المقررة لأكتوبر. وأضافت المصادر أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد.

وذكر محللون أن زيادات أوبك+ لم تحقق الكميات المتعهد بها لأن معظم الأعضاء يضخون بكامل طاقتهم بالفعل.

ومن المقرر أن يستمر إلغاء الشريحة الثالثة من التخفيضات على مستوى المجموعة، والبالغة مليوني برميل يوميا، حتى نهاية عام 2026.