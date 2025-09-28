43 مليون طن.. ألمانيا تدخل على خط إنتاج الليثيوم باحتياطيات هائلة

تتهيأ منطقة ألتمارك الألمانية، المعروفة بوفرة مواردها من الغاز الطبيعي، لأن تصبح لاعباً محورياً في سوق الليثيوم العالمي لوجود احتياطيات هائلة من مكافئ كربونات الليثيوم، تصل إلى 43 مليون طن.

كشف شركة نبتون إنرجي أن المنطقة تحتوي على احتياطياتٍ هائلة من مكافئ كربونات الليثيوم وهو ما يضع ألمانيا كمنافس رئيسي في سلسلة توريد المركبات الكهربائية والبطاريات، مما قد يُحدث نقلةً نوعيةً في دور أوروبا في مشهد الطاقة العالمي.

يسعى مشروع استخراج الليثيوم، الذي تُطوّره شركة نبتون إنرجي، إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقليل الآثار البيئية مع تعظيم إنتاج الليثيوم وفق energy-reporters.

الأهمية الجيولوجية

يقع حوض ألتمارك، في ولاية ساكسونيا الألمانية، وليست غريبة على استخراج الطاقة، فتاريخياً، كان حقلاً بارزاً للغاز الطبيعي، وجزءاً من حوض برميان الواسع الممتد عبر شمال أوروبا.

أكدت شركة سبرول إي آر سي إي، وهي وكالة تقييم مستقلة، وجود 43 مليون طن من مكافئ كربونات الليثيوم في المحاليل الملحية لحقل ألتمارك، هذا المورد الضخم يضع المنطقة كواحدة من أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، وقد تنافس مثلث الليثيوم الشهير في أمريكا الجنوبية، وقد ساهم هذا الاكتشاف في تحول تركيز شركة نبتون إنرجي، حيث تنتقل الشركة من الوقود الأحفوري إلى مواد البطاريات المستدامة.

تهدف عملية استخراج الليثيوم التي يجري تطويرها في ألتمارك إلى الحد من التدهور البيئي، ومن خلال استخدام تقنيات استخراج الليثيوم المباشر (DLE)، تسعى شركة نبتون للطاقة إلى تقليل استخدام الأراضي والتأثير البيئي، واضعةً بذلك معيارًا جديدًا للإدارة المستدامة للموارد.

تقنيات الاستخراج المبتكرة

تؤدي الطرق التقليدية لاستخراج الليثيوم، مثل التعدين في المناجم المفتوحة وبرك التبخير، إلى اختلال بيئي كبير، في المقابل، تتبنى نبتون إنرجي نهجاً أكثر استدامة من خلال الاستخراج المباشر لليثيوم.

تتضمن هذه التقنية استخلاص الليثيوم من محلول ملحي تحت الأرض باستخدام عمليات تبادل أيوني وامتصاص متطورة. بالتركيز على عزل الليثيوم مباشرةً من رواسب المحلول الملحي، تُقلل طريقة DLE بشكل كبير من البصمة البيئية لأنشطة الاستخلاص.

أثبتت المشاريع التجريبية الناجحة للشركة ن باستخدام تقنية DLE جدوى هذا النهج.

التوسع الاستراتيجي والترخيص

لا يقتصر التوسع الاستراتيجي لشركة نبتون إنرجي في ساكسونيا أنهالت على تعزيز مشهد الطاقة في ألمانيا فحسب، بل يضعها أيضًا كلاعب رئيسي في سوق الليثيوم العالمي. ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية للمنطقة وبنيتها التحتية الراسخة، تتمتع نبتون إنرجي بجاهزية تامة لدفع عجلة التحول من إنتاج الغاز الطبيعي إلى استخراج الليثيوم بشكل مستدام.

التداعيات العالمية والآفاق المستقبلية

اكتشاف موارد الليثيوم الهائلة في منطقة ألتمارك الألمانية له تداعياتٌ كبيرة على سوق الطاقة العالمي، فمع استمرار تزايد الطلب على المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة، تزداد الحاجة إلى الليثيوم، وهو عنصرٌ أساسي في تكنولوجيا البطاريات.

وقد يُعيد بروز ألمانيا كمنتجٍ رئيسي لليثيوم تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما يُقلل الاعتماد على المناطق التقليدية المُنتجة لليثيوم، ويُسهم في تنويع السوق.