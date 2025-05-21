تراجع بورصة طوكيو بضغط عمليات جني الأرباح

تراجعت بورصة طوكيو الأربعاء بضغط عمليات جني الارباح وانخفض مؤشر نيكاي وارتفع الين الذي أضعف الطلب على الصادرات.

وتراجع سهم طوكيو مارين هولدنجز 2.6 % وتسبب في انخفاض المؤشر الفرعي لشركات التأمين بعد توقع الشركة هبوط الأرباح السنوية 12 %.

وصعد سهم ميزوهو 2.7 % وقاد مؤشر البنوك للارتفاع بعد الإعلان عن خطة للتخلي عن حصص الملكية المتبادلة.

وقال واتارو أكيياما الخبير الاقتصادي في نومورا سيكيورتيز "كانت الأسهم تصعد، لكن الآن مع نهاية (الإعلان) عن الأرباح، أعتقد أن هناك نقصا طفيفا للعوامل المحفزة في السوق".

وأظهرت بيانات الأربعاء أن الصادرات اليابانية زادت للشهر السابع على التوالي في أبريل ، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت، مما يلقي الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وواصل نيكي خسائره في جلسة المساء وأغلق منخفضا 0.6 %. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 %.

وصعد 121 سهما مقابل تراجع 102 على المؤشر نيكاي الذي انخفض بنحو 6.5 % منذ بداية العام.