لا تدع رحلتك تتحول إلى كابوس.. 9 أخطاء على الطائرة عليك تجنبها!

السفر بالطائرة تجربة رائعة، لكن تصرفات بسيطة من الركاب قد تحوّل الرحلة إلى كابوس، من خلع الحذاء إلى تجاهل تعليمات السلامة.

وقدمت خبيرة قواعد السلوك جاكلين ويتورث مجموعة من النصائح الذهبية لتجنب أخطاء شائعة والحفاظ على رحلة مريحة وفقا لموقع" businessinsider "، إليك 9 أخطاء شائعة عليك تجنبها لتستمتع برحلتك بسلام وراحة.

أولاً: لا تخلع حذاءك أو جواربك

قد تظن أن ذلك يمنحك راحة أكبر، لكنه يسبب نفوراً واشمئزازاً من الآخرين.

ثانيًا: تجنّب السيطرة على مسند الذراع.

المساحة ضيقة أصلًا، لذا حاول أن تتشاركها بأدب مع من يجلس بجوارك.

ثالثًا: أخفض صوتك.

التحدث بصوت مرتفع أو استخدام الهاتف قبل الإقلاع قد يزعج الركاب.

رابعاً: لا تُرجع المقعد فجأة.

إرجاع المقعد دون تنبيه قد يؤدي إلى إزعاج أو سكب مشروب على شخص خلفك.

خامساً: اهتم بمظهرك.

إسقاط الشعر الطويل فوق مسند المقعد مثلاً يحجب شاشة الراكب خلفك ويُعتبر تعدياً على مساحته.

سادساً: لا تسيطر على الخزانة العلوية.

ضع حقيبتك بسرعة وبحجم مناسب، وراعِ أن هذه المساحة مشتركة.

سابعاً: عامِل طاقم الطائرة باحترام.

ابتسامة أو كلمة شكر تحدث فرقاً كبيراً وتعكس ذوقك.

ثامنًا: لا تترك مخلفاتك متناثرة.

مناديل، علب أو أغلفة طعام يجب جمعها وتسليمها للمضيفين بدلاً من تركها على الأرض أو المقعد.

تاسعاً: لا تتجاهل تعليمات السلامة.

حتى لو كنت مسافرًا دائماً، استمع بإصغاء إلى الإرشادات، فهي وضعت لحمايتك.

الرحلة الجوية يمكن أن تتحول إلى تجربة ممتعة مليئة بالراحة إذا التزم كل راكب ببعض القواعد البسيطة، فبمجرد أن نراعي مشاعر الآخرين ونحترم المساحة المشتركة، يصبح الجو أكثر هدوءاً . وعندها، لن تكون الطائرة مجرد وسيلة نقل، بل بداية جميلة لمغامرة جديدة، حيث يصل الجميع إلى وجهتهم بابتسامة وذكريات مريحة.