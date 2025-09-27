ترامب يوقع أمراً لبيع تيك توك في أمريكا بـ 14 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وذكر نائب الرئيس جيه.دي فانس أن قيمة الشركة الأمريكية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، كاشفاً بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 ديسمبر لاستكمال بعض الإجراءات.

وقال فانس للصحفيين في إحاطة بالمكتب البيضاوي «كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضاً التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأمريكيين كما يقتضي القانون».

وقال ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ «لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثاً جيداً، وأخبرته بما نفعله، وقال لي إننا نمضي قدماً في ذلك».

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق تيك توك، الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي. ولدى ترامب 15 مليون متابع لحسابه الشخصي. كما أطلق البيت الأبيض حساباً رسمياً على تيك توك الشهر الماضي.

وقال ترامب «سيصبح أمريكي الإدارة بالكامل».وأضاف أن مايكل ديل وروبرت مردوخ و«ربما 4 أو 5 مستثمرين من الطراز العالمي تماماً» سيكونون جزءاً من الصفقة.

ولم يوضح البيت الأبيض كيف توصل إلى تقييم 14 مليار دولار. وتقدر بايت دانس الشركة الصينية الأم لتيك توك قيمتها بنحو 330 مليار دولار. ورسمت وسائل الإعلام الصينية صورة مختلفة لاتفاقية تيك توك، إذ أشارت إلى أن بايت دانس سيظل لها دور رئيسي أو تشغيلي.

ونقل موقع ليت بوست الصيني عن مصادر أن بايت دانس ستؤسس شركة أمريكية جديدة في إطار إعادة هيكلة لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الشركة الجديدة التي ستؤسسها بايت دانس ستكون مسؤولة عن التجارة الإلكترونية وعمليات بناء العلامات التجارية والربط مع العمليات الدولية.

وأضاف التقرير أن المشروع المشترك، كما وصفه البيت الأبيض، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، سيكون مسؤولاً عن الأمن الرقمي الأمريكي وحماية المحتوى والبرمجيات، بالإضافة إلى الشركات المحلية ذات الصلة.