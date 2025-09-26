بعد 9 سنوات من نسيان كلمة السر.. نجم السلة الأمريكي يستعيد 1.8 مليون دولار من البيتكوين

تمكن نجم كرة السلة الأمريكي كيفين دورانت أخيراً من الوصول إلى محفظته الرقمية في منصة Coinbase بعد تسع سنوات من نسيان كلمة السر، والتي تحتوي على استثماراته في عملة البيتكوين، بقيمة تقدّر بحوالي 1.8 مليون دولار.

القصة بدأت في عام 2016، حين انضم دورانت إلى فريق غولدن ستايت ووريرز، وشارك في حفل عيد ميلاد نظمه المستثمر الأمريكي بن هورويتز. خلال الحفل، استمع دورانت إلى الكثير عن العملة الرقمية الناشئة، وقرر مع شريكه التجاري ريتش كليمان الاستثمار فيها وفقا لموقع «بيزنس إنسايدر».

لكن بعد ذلك، واجه الثنائي صعوبة في الوصول إلى الحساب الرقمي، وفقدا كلمة السر، ما منعهم من متابعة حساباتهم أو بيع البيتكوين رغم ارتفاع قيمتها تدريجيًا على مر السنوات. وكشف كليمان خلال فعالية "Game Plan" التي تنظمها CNBC ومؤسسة Boardroom: "لم نتمكن من الوصول إلى الحساب لسنوات، وبيتكوين استمرت في الصعود دون أن نستفيد، لكنها خدمتنا بطريقة ما في النهاية".

تجدر الإشارة إلى أن البيتكوين كان سعرها لا يتجاوز 650 دولارًا عند بداية استثمار دورانت، بينما تتداول اليوم عند مستويات تقارب 117 ألف دولار، ما يجعل استثماراته الحالية تصل إلى 1.8 مليون دولار تقريبًا.

وأكد مصدر مطلع داخل Coinbase أن دورانت تمكن أخيراً من استعادة الوصول إلى الحساب يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن المنصة توفر أدوات إعادة تعيين كلمات السر والدعم الفني على مدار الساعة لمساعدة المستخدمين في حالات فقدان الوصول.

ويمثل استثمار دورانت في البيتكوين مثالًا على مدى تأثير القرار المبكر على الثروة الرقمية، خاصة أن شركة Thirty Five Ventures، التي أسسها دورانت مع كليمان، كانت من المستثمرين الأوائل في Coinbase، كما تربط الطرفين شراكة إعلامية عبر منصة Boardroom.

وقال كليمان في ختام حديثه: "صحيح أن الأمر استغرق سنوات من المحاولات، لكنه في النهاية كان خطأ منا كمستخدمين، أما Coinbase فقد كانت شريكًا موثوقًا ساعدنا على تنمية أعمالنا".

تجسد قصة دورانت الدروس العملية حول العملات الرقمية وهي أهمية حفظ بيانات الدخول، وضرورة متابعة الحسابات بانتظام، وأيضاً كيف يمكن لاستثمار صغير ومبكر أن يتحول إلى ثروة حقيقية بعد مرور السنوات.