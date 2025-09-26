اقتصادي أمريكي: الذكاء الاصطناعي يهدد بتدمير قدر هائل من رؤوس الأموال

حذر ديفيد إينهورن، رئيس صندوق التحوط الأمريكي "جرينلايت كابيتال"، من أن حجم الإنفاق غير المسبوق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدمر كميات ضخمة من رؤوس الأموال، حتى إذا ما أثبتت هذه التقنيات قدراتها التحويلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أينهورن قوله إن ضخ مبالغ تصل إلى تريليون دولار من جانب شركات مثل أبل وميتا بلاتفورمز وأوبن إيه إل هو إجراء متطرف للغاية؛ ذلك أن العائد المنتظر في نهاية المطاف غير مؤكد بشكل كبير.

وتساءل أينهورن بشأن ما إذا كان "إنفاق تريليون دولار أو نصف تريليون دولار سنوياً سوف يدر عائدات جيدة للشركات التي تقوم بمثل هذه الاستثمارات".

وأضاف أن "المبالغ التي يتم ضخها متطرفة للغاية لدرجة أنه من الصعب جداً في الحقيقة فهمها"، واستطرد: "أثق أن النتيجة ليست صفراً، ولكن هناك فرصة معقولة أن يتم تدمير قدر هائل من رؤوس الأموال خلال هذه الدورة".

وكان سام ألتمان، رئيس شركة أوبن إيه إل للذكاء الاصطناعي، أعرب عن رغبته في إنفاق "تريليونات" على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال "المستقبل غير البعيد"، كما تحدث مارك زوكربرج رئيس ميتا عن إنفاق مئات الملايين من الدولارات على إقامة مراكز بيانات.

وذكرت شركة أبل في فبرايرالماضي أنها تعتزم إنفاق 500 مليار دولار محلياً خلال السنوات الأربع المقبلة.

ورسم أينهورن خطاً واضحاً بين أهمية الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وبين القيمة الاقتصادية الفورية لتمويل هذه المشروعات، وقال إن كثير من المشروعات سوف يتم إقامتها، ولكن المستثمرين ربما لن يحققوا العائدات التي يتوقعونها.





