الدولار يتحرك في نطاق ضيق

تحرك الدولار في نطاق ضيق، أمس، بعدما تراجع على مدى أسبوع متأثراً بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال الاقتصاد، ومع اقتراب المشرعين الأمريكيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد.

وشهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض، الاثنين، بعد تخفيض وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محذراً من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وكان ترامب قد انضم أمس إلى نقاش بالكونجرس حول مشروع قانون الضرائب، الذي طرحه الرئيس.

ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد والبالغة 36.2 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 10.6 في المئة من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر.

واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترامب العديد من أكبر الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الشهر الماضي. ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار مسجلاً 144.75 يناً، بعدما وصل إلى 144.66، الاثنين، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو، ونزل مؤشر الدولار 0.1 % بعد خسارته 0.6 % في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.6423 دولار مقلصاً مكاسب بلغت 0.8 % الاثنين. وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.85 %، وعزا ذلك إلى التوقعات العالمية القاتمة وتباطؤ التضخم المحلي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الاسترليني مسجلاً 1.3353 دولار، واستقر اليورو عند 1.1249 دولار.