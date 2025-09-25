الاقتصاد الأمريكي ينمو 3.8% في الربع الثاني بأقوى وتيرة منذ عامين

سجل الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني أسرع وتيرة نمو منذ حوالي عامين، مع مراجعة الحكومة تقديراتها السابقة لإنفاق المستهلكين بالزيادة.

ونما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أسرع من تلك المسجلة في وقت سابق مدعوماً بتراجع الواردات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، ولكن يبدو أن الزخم تباطأ منذ ذلك الحين.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني. وسجل الربع الثاني في التقديرات السابقة نمواً بلغ 3.3%.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألّا يجري تعديل معدل النمو المسجل عند 3.3%.

وأدى اندفاع الشركات نحو الاستيراد للتغلب على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس. وتعافى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع تراجع تدفق السلع الأجنبية.

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري السلعي الأمريكي تقلص بشدة في أغسطس وسط تراجع في الواردات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز التجاري السلعي تراجع 16.8% إلى 85.5 مليار دولار الشهر الماضي.

توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يتراجع العجز إلى 95.2 مليار دولار.

وانخفضت الواردات السلعية 19.6 مليار دولار إلى 261.6 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات السلعية 2.3 مليار دولار إلى 176.1 مليار دولار.