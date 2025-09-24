أسهم «علي بابا» ترتفع لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

ارتفعت أسهم شركة «علي بابا» إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للشركة إيدي وو عن خطط لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز 50 مليار دولار، بحسب بلومبرج.

وتوقع الرئيس التنفيذي إيدي وو أن تتسارع الاستثمارات الإجمالية في الذكاء الاصطناعي، لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار على مستوى العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن علي بابا بحاجة إلى مواكبة ذلك.

وقال، إن الشركة وضعت خطة في فبراير لإنفاق أكثر من 380 مليار يوان (53 مليار دولار) لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي وبنية تحتية جديدة خلال ثلاث سنوات، كما أشار إلى أن قسم الحوسبة السحابية لديها، الذي يقدم خدماته بالفعل من الولايات المتحدة إلى أستراليا، يعتزم إطلاق أول مراكز بيانات له في البرازيل، فرنسا، وهولندا خلال العام المقبل.

وارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 9.7% في هونج كونج، ما أسهم في رفع أسهم شركتي صناعة الشرائح الصينيتين ACM Research بنسبة 15% وNaura Technology بنسبة 10%.

يعكس هذا التوجه ثقة متزايدة بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح، وقد بدأ بالفعل يؤتي ثماره، حيث سجلت الشركة نمواً كبيراً في منتجاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال وو في مؤتمر للمطورين في مدينة هانغتشو، اليوم الأربعاء: «تجاوزت سرعة تطور الصناعة ما توقعناه بكثير، كما تجاوز طلب الصناعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي توقعاتنا». وأضاف: «نحن نمضي قدماً بنشاط في استثمار 380 مليار يوان في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ونخطط لإضافة المزيد».