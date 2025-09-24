الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في أسبوع

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في ما يقرب من أسبوع اليوم الأربعاء بعد نبرة حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن المزيد من التيسير النقدي، لكن المتداولين تمسكوا برهاناتهم على إجراء خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك قبل أقل من أسبوع من إصدار بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن السياسة النقدية.

واستقر الدولار النيوزيلندي بعد تعيين رئيسة جديدة للبنك المركزي النيوزيلندي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 97.361 محاولا استعادة بعض المكاسب بعد خسائر لجلستين متتاليتين بلغ فيهما أدنى مستوى له منذ يوم الخميس الماضي عند 97.198 خلال الليل.

وتتوقع الأسواق خفضين لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية لكل منهما في الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام. ومن المتوقع إجراء خفض آخر في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بعد خفض بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

وانتعش الدولار من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 96.224 بعد حديث مجلس الاحتياطي عن السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي الذي عقده باول لاحقا، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق بعد الضعف الحاد في سوق العمل بالآونة الأخيرة.

وقال باول أمس الثلاثاء إن على البنك المركزي مواصلة الموازنة بين مخاطر التضخم المرتفع وسوق العمل المتعثرة في قرارات السياسة المستقبلية.

وقال جيمس كنيفتون كبير متداولي العملات للشركات لدى كونفيرا "أكدت تعليقات باول على النهج الحذر للبنك المركزي... أقر باول بغياب خيارات السياسة الخالية من المخاطر، محذرا من أن التيسير النقدي السابق لأوانه قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم في حين أن التشديد النقدي المفرط قد يضر بآفاق التوظيف دون داع".

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 147.88 ين.

وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن عددا من الإشارات دفعت المحللين والمستثمرين إلى التكهن باستئناف رفع أسعار الفائدة قريبا.

وخسر اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1800 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3510 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6620 دولار أمريكي، ليعوض خسائر صغيرة سابقة بعد أن ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة في أغسطس آب مقارنة بالعام السابق، بزيادة من 2.8 بالمئة في يوليو تموز.

ومع ذلك، تعقدت صورة البيانات بسبب تراجع مقياس رئيسي للتضخم الأساسي إلى 2.6 بالمئة.

ولم يطرا تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.5858 دولار أمريكي.

وأعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس اليوم الأربعاء تعيين السويدية آنا بريمان الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي مما يجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب وسيكون ذلك اعتبارا من أول ديسمبر.