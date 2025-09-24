سؤال واحد فقط.. سر التوظيف في "آي بي إم"

في عالم الشركات الكبرى، عملية التوظيف واختيار الموظفين المناسبين ليست بالأمر السهل، لكن شركة IBM "آي بي إم" وجدت طريقة بسيطة لكنها فعّالة لاكتشاف المرشحين الأكثر ريادية ومبادرة خلال مقابلات التوظيف، فقد كشفت كورين سكالر، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية لقسم Salesforce في الشركة، عن سؤال مقابلة مميز تستخدمه في عملية التوظيف لتحديد المرشحين أصحاب روح المبادرة.

أخبرني كيف بدأت تكسب مالك الأول؟

قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه يكشف الكثير عن شخصية المرشح وقدرته على المبادرة وتحمل المسؤولية. سكالر، التي قامت بتوظيف آلاف الأشخاص خلال مسيرتها المهنية، ترى أن هذا السؤال يتيح لها تقييم الدافع الشخصي والإبداع بطريقة أكثر صدقًا من الأسئلة التقليدية.

الهدف من السؤال ليس مجرد معرفة أول تجربة مالية للمرشح، بل فهم طريقة تفكيره، قدرته على المبادرة، وحسه الريادي. الأشخاص الذين يجيبون بثقة ويظهرون فضولهم وإبداعهم هم غالبًا المرشحون الذين يمكنهم النجاح في بيئة عمل ديناميكية مثل "آي بي إم"، وفقا تقرير لموقع "businessinsider".

توضح سكالر أن المبادرة الذاتية وروح "الاعتماد على النفس" من الصفات الأساسية التي تبحث عنها الشركة خلال التوظيف. وتستذكر تجربتها في الطفولة، حين كانت تبيع علامات كتب مصنوعة يدويًا في سن السابعة، لتوضح أن روح الريادة يمكن ملاحظتها منذ الصغر.

في عصر الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبح الموظفون الذين يمتلكون القدرة على حل المشكلات بشكل مستقل أكثر قيمة. هؤلاء الأشخاص قادرون على مواجهة التحديات غير المتوقعة، ابتكار حلول جديدة، وتحمل المسؤولية دون انتظار تعليمات دقيقة. وهذا تمامًا ما تبحث عنه IBM في التوظيف لضمان اختيار أفضل المرشحين.

الخبراء في التوظيف يؤكدون أن أسئلة من هذا النوع تساعد الشركات على التعرف على المرشحين الذين يمتلكون صفات القيادة والابتكار والاستقلالية، بعيدًا عن الإجابات المحضرة مسبقًا. كما أن هذا الأسلوب يعكس رؤية الشركة في بناء فرق عمل متنوعة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وذكاء.

على الرغم من أنه سؤال واحد فقط لكنه يكشف الكثير القدرة على المبادرة، روح الريادة، الاستقلالية، والابتكار. ومن خلال هذا السؤال، تضمن IBM أن كل موظف جديد مختار عبر التوظيف قادر على المساهمة بفاعلية في دفع الشركة نحو المستقبل بثقة وكفاءة.