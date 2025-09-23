النفط يرتفع دولاراً مع تعثر استئناف صادرات كردستان



ارتفعت أسعار النفط اليوم "الثلاثاء" دولارا عند التسوية بعد تعثر اتفاق استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مما هدأ بعض مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استئناف التصدير إلى زيادة المخاوف إزاء تخمة المعروض العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 67.63 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 63.41 دولار للبرميل، ليعوض كلا الخامين خسائر متواضعة تكبداها في وقت سابق.

ولم تستأنف بعد صادرات إقليم كردستان العراق من النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا على الرغم من آمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة من الجمود، إذ طالبت شركتان منتجتان للنفط بالحصول على ضمانات لسداد ديونهما.

ويهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط إلى استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس آذار 2023. وانخفض خام برنت والخام الأمريكي في الجلسات الأربع السابقة بنحو ثلاثة بالمئة.

وقال فيل فلين المحلل الكبير في مجموعة برايس فيوتشرز "كان هذا مثالا واضحا على ضرورة عدم احتساب براميل النفط قبل ضخها. شهدت السوق عمليات بيع مكثفة إثر تقارير عن اتفاق بشأن كردستان، وأدى عدم إبرام الاتفاق إلى اختفاء تلك البراميل من السوق".

وبشكل عام، تستعد سوق النفط العالمية لزيادة المعروض وتباطؤ الطلب، بسبب التطور السريع للسيارات الكهربائية والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بسرعة أكبر هذا العام وقد يزداد الفائض في 2026 مع زيادة إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ ونمو المعروض من منتجين خارجه.

ومع ذلك، تخيم المخاطر على السوق مع ترقب المتعاملين بحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى أي تصعيد للتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "العناصر الداعمة لا تزال تتمثل في انخفاض مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... وعلى الجانب الآخر فإن زيادة الصادرات من تحالف أوبك+ وعدم فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية تشكل عوامل غير مواتية بالنسبة للأسعار".

وتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ورجح انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتترقب السوق بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي المزمع صدورها في وقت لاحق اليوم.



