53 % من الألمان غير مهتمين بوظيفة بدوام كامل

كشف استطلاع للرأي أن غالبية متزايدة من الألمان لم تعد مهتمة بالعمل بدوام كامل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة «إتش دي آي» للتأمين، أن 53% من الموظفين في ألمانيا يُفضلون الآن العمل بدوام جزئي في حال توافرت هذه الفرصة.

في الوقت نفسه، أشار الاستطلاع إلى تزايد الرغبة بين الألمان في الأمان الوظيفي بشكل واضح في أوقات الأزمات، حيث ذكر 43% أنهم يفضلون في هذه الحالة العمل في القطاع العام، بينما يجد 40% فقط القطاع الخاص أكثر جاذبية.

شمل الاستطلاع 3739 موظفاً خلال شهري يونيو ويوليو 2025.

وأشار الاستطلاع إلى فوارق في التفضيلات بناء على الفئة العمرية، حيث كانت الرغبة في العمل بدوام جزئي أكثر وضوحاً بين الموظفين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً (57%)، مقارنة بالموظفين في منتصف العمر وكبار السن (49%). ووفقاً للاستطلاع، يُقدِّر أكثر من ربع الموظفين الشباب رؤساء العمل الذين يُولون اهتماماً بالتوازن بين العمل والحياة لمرؤوسيهم بينما بلغت هذه النسبة 14% فقط لمن فوق 40 عاماً. وأشارت أغلبية الذين شملهم الاستطلاع (54%) إلى أن الأمن الوظيفي هو الميزة الرئيسة للعمل في الحكومة أو شركة عامة.

وذكر ما يقرب من ربع المشاركين (24%) أن العمل في الحكومة أو شركة عامة يبدو أكثر جاذبية لهم اليوم، لكن هذا لا ينطبق فقط على الموظفين العاديين، بل على رؤسائهم أيضاً، حيث قال ذلك 32% من المديرين الذين شملهم الاستطلاع.