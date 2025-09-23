صيحة النوم الفخم.. فنادق أوروبا الفاخرة تخرج اللحاف من الخدمة

بدأت الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء أوروبا بالتخلي عن إحدى أبرز سمات أسرة الفنادق الحديثة، ألا وهي اللحاف، فمن باريس إلى الريفييرا الفرنسية، تشقّ موجة جديدة من تصاميم النوم طريقها إلى الأجنحة الفندقية الفاخرة، مستبدلةً اللحاف الذي كان أساسياً في السابق بأغطية سرير متعددة الطبقات وجيدة التهوية، مصممة لتتلاءم مع تغيرات المناخ وتوقعات النزلاء المتزايدة.

هذا التحول الدقيق ليس مجرد خيار أسلوبي، بل هو تحولٌ مدعومٌ بالبيانات في ثقافة الضيافة، يتماشى مع الأبحاث المتطورة حول جودة النوم ، وتنظيم درجة الحرارة ، وسلوك النزلاء، ورغم أنه قد يبدو تغييراً بسيطاً، إلا أن خبراء القطاع يقولون إنه يُمثل إعادة تفكير أعمق في معنى "الراحة" الحقيقي في عام 2025.

يعتبر اللحاف رمزاً للراحة، لكنه بدأ يفقد شعبيته بين أصحاب الفنادق الفاخرة الذين يسعون لتلبية احتياجات نزلائهم الدقيقة، ووفقاً لمؤسسة النوم ، فإن بيئات النوم التي تسمح بتعديل درجة الحرارة - وخاصةً تجنب ارتفاع درجة الحرارة - يمكن أن تُحسّن بشكل كبير من بداية النوم وجودته. في الفنادق الفاخرة، حيث يتوقع النزلاء أكثر من مجرد سرير، أصبحت أغطية الأسرة أداةً لتحقيق التخصيص، والعافية، وحتى الاستدامة وفق ديلي جالاكسي.

تقول كلير ليميتر، مستشارة التصميم في العديد من الفنادق الأوروبية الفاخرة: " يرغب الناس في النوم بطريقة تناسبهم، لكن اللحاف السميك لا يُناسبهم دائمًا، خاصةً في الصيف. فهو غير قابل للتهوية، وغالباً ما لا يبدو مناسباً في غرفة مصممة للإضاءة والانسيابية".

ما يحل محل اللحاف ليس منتجًا واحداً، بل نظام متكامل: أغطية سرير متعددة الطبقات تشمل ألحفة خفيفة الوزن ، وبطانيات من الألياف الطبيعية ، وملاءات من البيركال أو الكتان، وبطانيات ثقيلة الوزن بشكل متزايد، ما يجعل الضيوف بإمكانهم تعديل أغطية أسرّتهم حسب رغبتهم - غطاء أكبر في أمسية باردة، وغطاء أقل في أمسية دافئة - دون المساس بجمال الغرفة.

لماذا تُفضّل الفنادق الطبقات؟

يكمن وراء هذا التوجه مزيجٌ من تجربة الضيوف والعملية التشغيلية، فالألحفة ذات الطبقات أسهل في الصيانة والتدوير والتنظيف، وعلى عكس الألحفة الضخمة، التي غالبًا ما تتطلب التنظيف الجاف وأقل تكيفًا مع المواسم، يُمكن غسل الأغطية الأخف وزنًا في الغسالة بشكل متكرر، مما يُحسّن معايير النظافة - وهو أمرٌ يُثير قلقاً متزايداً في قطاع السفر بعد الجائحة.

يقول جيروم شارفيه، المدير العام لفندق بوتيكي في مرسيليا: "كل ما يلمسه الضيف يجب أن يكون منعشاً ونظيفاً وخفيفاً. لكن اللحاف ليس بنفس المرونة. فالنزلاء يقيمون لفترات أطول ويهتمون أكثر بملمس الأشياء ورائحتها".

تميل العديد من الفنادق إلى اعتماد تصميمات داخلية بسيطة أو مستوحاة من الطبيعة، حيث تُناسب المفروشات متعددة الطبقات، والبطانيات المزخرفة، والأقمشة ذات الألوان الترابية، اللحاف السميك بشكل أفضل. ويزداد استلهام المصممين من ثقافات النوم الاسكندنافية واليابانية ، حيث ينصب التركيز على المنسوجات التي تسمح بمرور الهواء والهدوء البصري.

من الأداة السريرية إلى الترقية إلى فئة الخمس نجوم

من أبرز ما ميّز ثورة أغطية الأسرة البطانية الموزونة ، والتي سُوِّقت سابقًا لتأثيرها المُهدئ على الأشخاص الذين يعانون من القلق أو اضطرابات النوم، تشير دراسات حديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد كارولينسكا إلى أن هذه البطانيات قد تُحسّن جودة النوم من خلال زيادة مستويات السيروتونين والميلاتونين وخفض الكورتيزول.

تصميم المنزل

لا يقتصر هذا التحول على قطاع الضيافة، فقد أطلقت علامات تجارية رائدة في مجال الأدوات المنزلية مجموعات موسمية من أغطية الأسرة، تتضمن شاشاً قطنياً ، وبياضات مغسولة ، ومجموعات طبقات قابلة للتنسيق والمزج ، جميعها مستوحاة من اتجاهات أغطية أسرة الفنادق الفاخرة.

مع تأثير أسعار الطاقة والمخاوف البيئية على قرارات الأسر، يتجه المزيد من المستهلكين إلى تقليل التدفئة ليلاً، وتنظيم درجة حرارة أجسامهم من خلال طبقات ذكية. ويتردد صدى المنطق نفسه الذي يدفع الفنادق بعيداً عن اللحاف في غرف النوم اليومية.

قد لا يكون اللحاف البسيط في طريقه للزوال، ولكنه يفقد مكانته بالتأكيد، وعوضاً عنه، تبرز فلسفة نوم جديدة، مبنية على التكيف والهدوء.