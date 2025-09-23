تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب





انخفضت أسعار النفط قليلا عند التسوية اليوم الاثنين إذ عادل التوتر في روسيا والشرق الأوسط التأثير الناجم عن مخاوف زيادة المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 66.57 دولار للبرميل عند التسوية. وتراوح سعر خام برنت من 65.50 إلى 69 دولارا للبرميل منذ أوائل أغسطس آب.

وهبط عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر تشرين الأول، الذي يحل أجل استحقاقه اليوم الاثنين، أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 62.64 دولار للبرميل.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس لشؤون التداول في بي.أو.كيه فاينانشال "عاد المتعاملون إلى التركيز على احتمال أن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في المعروض قريبا، ما لم تتمكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على فرض رسوم جمركية أشد على البلدان التي تشتري النفط الخام الروسي".

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" إن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زاد من صادرات النفط بعد الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق تحالف أوبك+. وتتوقع الشركة أيضا أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر سبتمبر من 3.4 مليون برميل يوميا إلى 3.45 مليون.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية "الاثنين" عن وزير النفط طارق الرومي قوله إن الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى تقييم منذ أكثر من عشر سنوات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية، التي غالبا ما تقتفي أثر تحركات أسعار النفط، وسط قيود على إصدار التأشيرات وتكهنات حول الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وعبر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي عن شكوكهم في الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بقدر أكبر في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم فوق المعدل البالغ اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي. وعادة ما تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الطلب على النفط.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطينية، وكذلك في شرق أوروبا بعد إعلان إستونيا أن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي يوم الجمعة. لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن انقطاع فوري في إمدادات النفط.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الجمعة الماضي، مسجلين تراجعا طفيفا خلال الأسبوع، إذ تأثرت ثقة المستثمرين بمخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب.







