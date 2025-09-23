«علي بابا» تستقطب ماركات عالمية من «أمازون»

تسعى «علي بابا» الصينية إلى جذب العلامات التجارية العالمية البارزة الموجودة على منصة «أمازون» إلى موقعها الإلكتروني «علي إكسبريس»، في خطوة جديدة لتوسيع حضورها بالأسواق الخارجية ومنافسة شركة التجزئة الأمريكية.

وبحسب مصادر مطلعة يعرض «علي إكسبريس» مزايا تشمل خفض رسوم الشحن، واقتطاع نسبة أقل من المبيعات، مقارنة بما تفرضه «أمازون»، وذلك بهدف تشجيع العلامات الكبرى على الانضمام إلى المنصة. ورغم أن «علي إكسبريس» يضم بالفعل أسماء صينية بارزة مثل «شاومي» و«بوب مارت»، فإن الشركة تسعى إلى اختراق أوسع بالأسواق الغربية.