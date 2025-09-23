الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد، أمس، مدعوماً بتوقعات المستثمرين المتزايدة حول مسار خفض أسعار الفائدة، قبيل تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات تضخم رئيسة تصدر لاحقاً هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3716.27 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 3719.65 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.2% إلى 3751.20 دولاراً.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو. بي. إس: «أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع احتمال أن يشير مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التيسير النقدي».

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، من بينهم رئيسه جيروم باول اليوم الثلاثاء، فيما يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وتركز الأسواق أيضاً على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وتصدر يوم الجمعة.

ويعد المؤشر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الاتحادي.

وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، وترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التيسير النقدي. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين آخرين للفائدة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي.