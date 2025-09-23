تراجع ثقة المستهلك في تركيا خلال سبتمبر

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الإحصاء التركي (تركستات) والبنك المركزي، اليوم الاثنين، تراجع ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر سبتمبر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً إلى 83.9 نقطة في سبتمبر، مقابل 84.3 نقطة في أغسطس ويشار إلى أن أي قراءة أقل من 100 تشير إلى توقعات متشائمة.

وقد تراجعت آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام المستقبلي إلى 78.0 نقطة من 78.4 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين المالية للأشهر الـ12 المقبلة، بقدر طفيف إلى 84 نقطة، مقابل 84.8 نقطة، في حين انخفض مؤشر المستهلكين الخاص بأوضاعهم الحالية إلى 67.8 نقطة مقابل 70 نقطة.